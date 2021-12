Homem é assassinado na frente do filho de 9 anos em Belmonte

Um trabalhador rural de 59 anos foi assassinado na frente do filho de 9 anos no início da noite desta segunda-feira, 30, na zona rural da cidade de Belmonte (a 600 quilômetros de Salvador), no sul da Bahia.

A vítima, identificada como Sebastião José dos Santos, estava com o filho na garupa de uma moto quando foi abordado por criminosos. Neste momento, os bandidos pediram para a criança descer do veículo e se afastar. Eles atiraram contra Sebastião logo em seguida. A polícia encontrou no local do crime cápsulas de projéteis de pistola 9 milímetros.

De acordo com a polícia, o homem era suspeito de um homicídio ocorrido há seis meses, na localidade de Barcelona, em Medeiros Neto (a 354 quilômetros de Belmonte).

Por conta da chuva que atingiu o município de Belmonte e do local, que é difícil acesso, o corpo da vítima só foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Eunápolis por volta das 4h desta terça-feira, 31. As informações são do site Radar 64.

