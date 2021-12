Homem é assassinado em praça pública de Vitória da Conquista

Um homem foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira, 15, por volta das 20h, em Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano. Jean Viana Souza, de 29 anos, foi executado por homens em uma moto, que chegaram à Praça do Boneco, no bairro Brasil, e efetuaram disparos contra ele.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada por populares e constatou o óbito da vítima, segundo informações do Blog do Marcelo.

A Polícia Militar esteve no local. Após o levantamento cadavérico, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas pela polícia.

adblock ativo