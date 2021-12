Homem é assassinado em bar na cidade de Itabuna

Um homem foi morto a tiros em um bar no bairro São Roque, na cidade de Itabuna (a 450 quilômetros de Salvador), na noite de quarta-feira, 21. Alan Marques da Silva, 30 anos, foi atingido diversas na cabeça e no peito.

De acordo com as informações do site Verdinho Notícias, os criminosos chegaram em um carro e pediram que as pessoas que estavam no bar com Alan se afastassem. Logo em seguida, eles atiraram contra o homem, que morreu no local. Ainda segundo o site, a vítima possuía diversas passagens pela polícia.

O corpo dele foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica de Itabuna. Não há informações sobre o sepultamento. A polícia investiga o crime, que tem autoria desconhecida até o momento.

