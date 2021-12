Homem é assassinado em ambulância após ser socorrido em Ibicaraí

Um homem de 37 anos sofreu uma tentativa de homicídio em um bar na noite desta terça-feira, 22, na BR-415, na rodovia Itabuna-Ibicaraí.

De acordo com informações do blog do Marcelo, dois homens armados com pistolas e encapuzados estão a bordo de um veículo pick-up de cor cinza, desceram do carro e atiraram várias vezes contra Alex Almeida da Silva, conhecido como "Leque", que ainda baleado correu para sua residência, mas foi atingindo por mais três tiros, atingindo o braço, ombro e rosto.

Alex foi socorrido e encaminhado por uma ambulância para o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, localizado em Itabuna. A irmã da vítima o acompanhava no trajeto, dentro do veículo.

Ainda de acordo com o blog, a irmã de Alex informou que ele estava conversando com ela, lúcido e medicado. Entretanto, quando a ambulância estava nas imediações da pedreira, já próximo à Itabuna, os mesmos homens interceptaram a ambulância e obrigaram o motorista a parar o veículo.

Os criminosos atiraram no pneu do automóvel, e em seguida, quando a vítima tentou descer da ambulância para fugir, os homens atiraram diversas vezes contra ele, que não resistiu e morreu no local.

Segundo informações do blog, Alex tinha envolvimento com crimes, tendo inclusive, passagem na polícia por porte ilegal de arma.

Alex deixou três filhos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou o local do crime e acionou a Polícia Civil. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna.

