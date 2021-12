Homem é assassinado e dois são baleados em Barra de Jacuípe

Um homem foi morto e outras duas pessoas foram baleadas na noite desta segunda-feira, 2, em Barra de Jacuípe, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). De acordo com a 26ª Delegacia (Vila de Abrantes), houve desentendimento e Ademir Menezes de Almeida, 67, foi morto quando estava dentro do carro. O crime aconteceu dentro do condomínio Planeta Água, onde a vítima morava.

Duas pessoas que passavam no local no momento do crime foram baleadas. Elas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Monte Gordo.

Segundo a polícia, testemunhas disseram que o homicídio foi cometido por ciganos. Policiais estão na rua investigando o crime.

