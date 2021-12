Homem é assassinado dentro de ônibus em Vitória da Conquista

Um homem foi assassinado dentro de um ônibus em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, nesta segunda-feira, 2. De acordo com o blog do Anderson, Pedro Almeida Teixeira, de 35 anos, foi abordada pelo agressor, que chegou a chamar o rapaz para descer do veículo para conversar, mas antes disso acontecer o suspeito, que não foi identificado, efetuou os disparos.

Houve pânico dentro do ônibus, que estava lotado. Alguns passageiros passaram mal por conta do susto, mas ninguém ficou ferido. Câmeras de segurança registraram o crime.

