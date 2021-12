Homem é assassinado dentro de casa em Feira de Santana

Um homem de 21 anos foi assassinado na noite de segunda-feira, 7, na rua Corpo Dourado, no bairro Gabriela, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). O crime ocorreu por volta das 19h30

Segundo a polícia, o homem foi assassinado dentro da casa onde residia.

De acordo com informações do site Acorda Cidade, Janderson Santos Pereira, 21 anos foi atingido no pescoço e no braço.

Até o momento a autoria e a motivação do crime são desconhecidos. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

