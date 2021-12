Homem é assassinado dentro de casa com mais de 30 tiros na cabeça

Cícero Mendes Pedreira, de 35 anos foi executado a tiros dentro da casa onde residia na rua Campo Santo, no bairro Pontalzinho, no município de Itabuna (a 436 quilômetros de Salvador) .

Conforme informações do site Verdinho Itabuna, por volta das 2h50 desta quarta-feira, 21, homens suspeitos invadiram a residência logo após chegarem até o local em dois veículos. Cícero, que possuía passagem pela polícia por tráfico de drogas, teve o rosto totalmente desfigurado ao ser alvejado mais de 30 vezes na região da cabeça. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local, mas ele já havia morrido.

A polícia investiga se o crime teria ligações com o tráfico de drogas, pois a vítima supostamente era um dos integrantes de uma facção conhecida como DMP, que atua em tráfico de drogas, assaltos e homicídios em Itabuna e região.

