Homem é assassinado dentro de carro em Feira de Santana

Um homem foi assassinado a tiros dentro de um carro em movimento nesta terça-feira, 12, na cidade de Feira de Santana (a 108 km de Salvador). O crime aconteceu em um trecho da BR-101, nas proximidades da entrada do distrito de Tiquaruçu.

A vítima, identificada como Crispim de Jesus Cerqueira, tinha 52 anos e foi atingida por quatro tiros. De acordo com informações da polícia, ele viajava no banco do carona quando foi baleado. O motorista do carro (modelo Strada), Aldair Martins Cerqueira, não sofreu ferimentos.

Em entrevista ao site Acorda Cidade, Aldair disse que tinha ido com o colega vender alguns animais em uma feira livre de Santa Bárbara e que estavam retornando. Segundo ele, os criminosos apareceram em uma moto e aproveitaram o momento em que as vítimas passavam em um quebra-molas para efetuar os disparos.

Após os tiros, o motorista do carro ficou assustado e perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e bateu em uma grade de proteção de uma das residências do local. Aldair informou, ainda, que não conseguiu identificar os bandidos.

Unidades da Polícia Militar foram acionadas. O corpo de Crispim foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

