Homem é assassinado após discussão em casa de festa na Bahia

Uma briga durante um show motivou um homicídio na cidade de Belmonte, no sul da Bahia. Walesson Ursulano Santos, 20 anos, foi morto com facadas e garrafadas quando saia de uma casa de festa neste domingo, 3. Ele morreu no local.

De acordo com o site Radar 64, testemunhas disseram que Walesson se desentendeu com um grupo de pessoas no evento. Os suspeitos aguardaram a vítima sair da festa e o cercaram, iniciando as agressões.

"Foi uma selvageria. Agressão gratuita. O rapaz não teve nem chance de se defender", disse uma testemunha para o Radar 64. A polícia investiga o caso e os suspeitos ainda não foram identificados.

