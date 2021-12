Homem é assassinado a tiros em Teixeira de Freitas

Um homem identificado como José Carlos Nascimento da Costa, conhecido como "Zé Dentão", de 42 anos foi assassinado na noite desta terça-feira, 29, em Teixeira de Freitas (a 690 quilômetros de Salvador).

O crime ocorreu no bairro Bom Jesus, por volta das 18h30, de acordo com informações do site Liberdade News. A vítima estava sentada em um banco quando um veículo preto, passou duas vezes pelo local, e na segunda vez, uma pessoa que estava no carona abaixou o vidro e efetuou diversos disparos.

Após ser atingido por oito tiros, José Carlos tentou correr e caiu em via pública. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ao chegar no local a vítima já estava sem vida.

Os peritos do Departamento de Polícia Técnica estiveram no local e encontraram alguns estojos de munição ponto 40. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (Iml). A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidos pela polícia.

adblock ativo