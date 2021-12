Homem é assassinado a tiros em Itapetinga

Darlan Marques Pires da Silva, de 29 anos, foi assassinado na madrugada do domingo, 30, em Itapetinga (a 562 km de Salvador), no centro-sul do estado.

De acordo com informações do site Verdinho Notícias, a vítima estava na esquina da rua 3 do Residencial Neto Fernandes quando foi baleado. A Polícia Civil recolheu objetos pessoais e apreendeu o carro de Darlan, que estavam no local do crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para prestar os primeiros socorros, mas Darlan não resistiu. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), e liberado após o exame de necrópsia.

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

