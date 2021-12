Homem é assassinado a tiros em Feira de Santana

Um homem foi morto com aproximadamente 10 tiros no fim da noite desta quarta-feira, 04, em Feira de Santana. O crime ocorreu por volta das 23h40, na rua L, no conjunto Feira X, conforme informações do site Acorda Cidade.

A vítima foi identificada por populares como 'Marcinho' e residia na região. Os disparos atingiram a região das costas, cabeça, nádegas, rosto, tórax e abdômen.

Ainda não há informações sobre as motivações e os suspeitos do crime. A polícia investiga o caso.

