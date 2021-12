Homem é assassinado a tiros em Feira de Santana

Weslei Almeida Ferreira, de 33 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta terça-feira, 25, em Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador). O crime ocorreu por volta das 13h30, no conjunto Vila Verde no Feira X, localizado na rua Brasil.

Segundo informações do site Acorda Cidade, familiares afirmaram que Weslei teria saído de sua residência no intuito de comprar folhas para fazer um chá e, ao retornar, foi executado. Os disparos atingiram as costas e o pescoço.

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O local do assassinato foi isolado e o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo