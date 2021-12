Homem é assassinado a tiros em Feira de Santana

Um homem foi morto a tiros na noite desta quinta-feira, 17. O crime ocorreu na rua da libra, no bairro do Tomba, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). A vítima foi atingida por diversos tiros que atingiram a barriga e as costas.

De acordo com o site Acorda Cidade, o delegado Rodolfo Faro realizou o levantamento cadavérico por volta das 19h40. O delegado informou que familiares estiveram no local e informaram que o nome dele é Rafael da Silva Machado, porém a polícia aguarda os documentos que comprovem a identificação para liberar o corpo, que foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidos pela polícia.

