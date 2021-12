Homem é amarrado por moradores após tentar assaltar ciclista

Ernandes Vitório Almeida, 40 anos, teve as pernas e os braços amarrados após tentar roubar a bolsa de uma ciclista na manhã desta sexta-feira, 20, no município de Teixeira de Freitas, a 800 km de Salvador.

De acordo com o site Sul Bahia News, a mulher, de idetidade não revelada, passava de bicicleta com uma criança na garupa quando foi abordada por Ernandes. Populares que estavam no local no momento do assalto ouviram os gritos da vítima e conseguiram deter Ernandes, que havia corrido. Ele ficou imobilizado até a chegada da polícia no local.

O caso foi registrado na 8º Coorpin de Teixeira de Freitas, onde Ernandes ainda se encontra custodiado e será ouvido pelo delegado de plantão para as devidas providências.

