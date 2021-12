Homem é agredido por manter relações sexuais com égua em Conquista

Um homem, de 50 anos, foi agredido na noite desta quarta-feira, 20, após ser flagrado mantendo relações sexuais com uma égua, em Vitória da Conquista (a 517 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do site Blitz Conquista, o suspeito, identificado como Valdir de Oliveira Gomes, foi surpreendido por populares que passavam no local. Inconformados, eles começaram a agredir Valdir.

A polícia foi chamada e deteve o suspeito. Ainda segundo o site, na delegacia, Valdir informou que teria mantido relações sexuais com a égua por ter brigado com a esposa.

adblock ativo