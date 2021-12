Homem e adolescente são apreendidos suspeitos de roubar um carro em Simões Filho

Um homem foi preso em flagrante e um adolescente foi apreendido em Simões Filho, cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS). A dupla é suspeita de roubar um carro na manhã desta quarta-feira, 13.

De acordo com a Polícia Militar, com o homem de 32 anos e o adolescente de 16 anos, foi encontrado um revólver calibre 32, que teria sido utilizado no roubo do carro.

O material e os suspeitos foram apresentados na 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

