Homem é achado morto com perfurações de arma branca em Luís Eduardo

Um homem foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, 10, com diversas perfurações de faca e fação no bloco 1 do Residencial Sol Cerrado em Luís Eduardo Magalhães (a 953 quilômetros de Salvador).

Conforme informações do blog do Sigi Vilares, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), estiveram no local mas Paulo Henrique Santos Nascimento, 28 anos, que era alcoólatra e não tinha passagens pela polícia, já havia morrido. Não houve relatos de testemunhas.

A polícia investiga a autoria e a motivação do crime.

