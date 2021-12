Homem é achado às margens de rio com marcas de tiros

O corpo de um homem, identificado como Clebeson Souza Santos, foi encontrado na tarde da última segunda-feira, 8, às margens do rio Paratigi, no município de Rafael Jambeiro (distante a 217 km de Salvador).

Segundo o blog Central de Polícia, o corpo da vítima, que tinha 29 anos e morava no município de Ipecaetá, estava com marca de tiros. Não há informações sobre autoria e motivações do crime. O corpo foi encaminhado ao município de Feira de Santana.

