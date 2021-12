Homem diz que foi abduzido e corta dedo para se livrar de ET

Um morador do município baiano de Ibirataia (a 337 quilômetros de Salvador) arrancou o próprio dedo após um surto psicótico na manhã desta sexta-feira, 10.

Segundo informações do site Giro em Ipiaú, o homem, identificado como Newlay Alves de Oliveira Lisboa, de 35 anos, alegou que havia sido sequestrado por seres alienígenas e que estes teriam prendido uma bomba em seu braço. Para se livrar da bomba, Lisboa resolveu decepar o dedo com uma faca .



A polícia foi acionada por moradores que presenciaram a cena. De acordo com o site, Newlay contou aos policiais que a bomba estava programada para explodir em poucos minutos.



"A gente tem que fazer alguma coisa, senão ela (bomba) vai explodir", dizia o rapaz. O homem foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado para o Hospital Geral de Ipiaú, onde continua em observação.

