Homem desaparece em Subaúma após festa de Réveillon

Edmarlos Santos Bomfim, de 22 anos, desapareceu em Subaúma, a 132 km de Salvador, na noite do último sábado, 3. De acordo com as informações da família, o jovem havia viajado para passar o Réveillon na cidade.

Segundo o padrasto do jovem, Rondinelly de Araújo, a informação passada por testemunhas à família é que o Edmarlos teve um surto no sábado antes de desaparecer.

"Os moradores nos informaram que ele pegou uma bíblia e saiu pregando pelas ruas, de casa em casa. Depois, ele tentou entrar para pregar em uma pousada e os seguranças o agrediram e expulsaram do local", afirmou.

Ainda de acordo com Rondinelly, uma guarnição da polícia foi chamada e o jovem foi conduzido para um posto médico na cidade.

Conhecido popularmente como Edy, o jovem reside com a família na cidade de Catu, 110 km de Subaúma. Quem tiver informações pode entrar em contato com a família pelo telefone (71) 9924-1442 ou 9974-7455.

