Homem denuncia furto durante parto da esposa em hospital de Itaparica

Após dar à luz no Hospital Geral de Itaparica (HGI) no dia 23 de junho, Tailane Correia, de 22 anos, e o companheiro Ícaro Correia, 29 anos, perceberam que alguns pertences haviam desaparecido. Ícaro entrou em contato com a reportagem do Portal A Tarde nesta quinta-feira, 15, para denunciar o caso.

Segundo ele, a aliança de ouro, cordão e brincos banhados a ouro foram entregues a uma funcionário do hospital. O homem também alega que foi proibido de assistir o parto da esposa. "Ficamos aguardando no corredor do hospital, quando um enfermeiro nos disse que eu não poderia acompanhar o parto. Informei ao mesmo que por lei eu tinha o direito de assistir, porém ele disse que não iria liberar".

"Minha primeira filha, era meu sonho poder está no momento do parto", lamentou ele. Após ter o acesso negado, Ícaro aguardou e, ao ver sua esposa novamente, percebeu que os pertences não estavam mais com ela.

"Depois de aproximadamente 30 minutos que ela foi para o leito, fui liberado para vê-la. Foi aí que dei falta dos pertences. Quando perguntei a minha esposa sobre as jóias, ela me falou que entregou a uma funcionária do hospital, mas não lembrava qual funcionária foi, pois ainda estava sob efeito de anestesia", conta.

Ícaro informou o ocorrido à administração do hospital e aguardou a resposta pelo prazo de 24 horas, mas não recebeu o posicionamento da instituição. Por isso, ele registrou um Boletim de Ocorrência (BO) em uma delegacia local.

Quase dois meses após a situação, o casal ainda foi informado sobre a abertura de um processo sem previsão de resolução. A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com o Hospital Geral de Itaparica, que afirmou que foi aberta uma sindicância para apurar o caso. "É preciso ter acesso ao registro de imagens, ouvir pessoas, uma série de coisas", explica a assessoria de impressa da unidade.

Quanto à proibição do acesso ao parto, a assessoria aponta que ainda não foi apurado, mas que qualquer pessoa pode assistir os partos, desde que avise com antecedência para que haja uma preparação e avaliação.

*Sob supervisão da editora Thaís Seixas

