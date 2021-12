Homem de 59 anos é morto a tiros em Trancoso

Um homem de 59 anos foi morto a tiros na noite desta quinta-feira, 20, no município de Trancoso, no Sul baiano. Antônio Plácido dos Santos estava na rua Dom Pedro I quando foi atingido por diversos disparos de arma de fogo.

Segundo informações colhidas pela polícia, a vítima, conhecida como Pelé, já possuía passagem por tráfico de drogas.

A esposa de Antônio informou ainda que ele era dependente de álcool e drogas.

Um inquérito será aberto pela 2ª Delegacia Territorial do distrito de Arraial d'Ajuda, em Porto Seguro, para apurar as circunstãncias do crime.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Porto Seguro.

