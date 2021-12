Homem de 59 anos é encontrado morto em galpão na cidade de Simões Filho

Um homem foi encontrado morto no galpão da empresa que trabalhava na madrugada desta quarta-feira, 21, em Simões Filho, no Região Metropolitana de Salvador.

O corpo de Francisco Silva de Almeida, de 59 anos, foi localizado pela polícia militar no interior do Centro Industrial de Aratu, próximo ao Banco do Brasil. Ainda segundo a polícia, Francisco Silva de Almeida, 59 anos, tinha saído para prestar serviços na empresa na manhã da terça-feira e não retornou para casa.

Preocupados, os familiares resolveram ir a procura dele com a polícia e o encontraram morto no galpão, por volta das 00h30. A guarnição conduziu os familiares para registrarem a ocorrência na 22ª DT.

O caso foi registrado na 22ª Delegacia Territorial e será investigado pela Polícia Civil. A motivação e a causa da morte, seguem desconhecidas. Não há mais informações sobre o caso.

adblock ativo