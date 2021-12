Homem de 58 anos morre após ser atacado por 500 abelhas

Um homem de 58 anos morreu nesta segunda-feira, 22, no município de Una (a 545 km de Salvador), após ser atacado por um enxame de cerca de 500 abelhas.

Teodoro da Conceição dos Santos, que era natural de Valença, estava em um coqueiro quando ocorreu o ataque. O homem chegou a pular de uma altura de sete metros para escapar das abelhas e foi socorrido para o Hospital Municipal Frei Silvério, mas não resitiu aos ferimentos.

O corpo da vítima está no necrotério do hospital e aguarda a chegada de familiares ao município. As informações são do site Falcão Notícias.

