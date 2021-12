Homem de 45 anos é assassinado dentro de veiculo em posto de combustíveis

Arnaldo Silva Meireles Neto, de 45 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira, 31, quando estava no banco do carona de um veiculo estacionado em um posto de combustíveis, nas proximidades da Caixa D'Água, no bairro do Tomba, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

A vítima, que era revendedor de carros, conversava com um conhecido, que estava do lado de fora do veiculo, quando foi surpreendido por dois homens, que chegaram em uma motocicleta já atirando. Ele morreu na hora.

O condutor do automóvel, que não teve a identidade divulgada, relatou ao site Acorda Cidade que a ação foi rápida. “Estávamos com o carro parado, dentro do carro. Havia um rapaz no lado de fora conversando com ele. Foi muito rápido, questão de minutos. Eles já vieram atirando. Neto era comerciante, comprava e vendia carros. Ele não me falou que estava sendo ameaçado e morava aqui recentemente”, declarou a testemunha.

O caso será investigado pela polícia.

