Homem de 33 anos é executado a tiros em Simões Filho

Um homem de 33 anos, identificado como Alberto Santos de Jesus, foi executado a tiros na noite de segunda-feira, 14, no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). De acordo com informações do site Simões Filho Online, o caso aconteceu por volta das 20h, no bairro Pitanguinha Nova.

No momento do crime, a vítima voltava para casa a pé, quando foi surpreendido por dois homens armados a bordo de uma motocicleta. Os suspeitos teriam atirado em Alberto e, mesmo quando a vítima já estava no chão, continuaram efetuando os disparos. Os autores do homicídio, segundo moradores da região, fugiram do local em seguida.

Alberto foi socorrido para o Hospital Municipal de Simões Filho (HMSF), mas devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para ser examinado.

A Polícia Militar está fazendo buscas pela região, com o objetivo de identificar suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso.

