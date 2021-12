Homem de 27 anos é encontrado morto dentro de casa

O corpo de um homem de 27 anos foi encontrado na manha deste domingo, 18, dentro de uma casa na rua Vila Vitória, no bairro Ribeirão, em Barreiras (a 871 quilômetros de Salvador).

Segundo informações do blog do Sigi Vilares, Josenaldo Rodrigues de Sousa, foi achado sem vida por volta das 9h no interior da própria residência. A polícia desconfia que a causa da morte tenha sido natural.

Vizinhos da vítima contaram ao blog do Sigi Vilares que Josenaldo estava doente e que a morte teria acontecido durante esta madrugada.

