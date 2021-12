Homem dá golpes de machado em amante de sua namorada

Um homem de 40 anos foi preso neste domingo, 22, no município de Teixeira de Freitas (826 km de Salvador), após acertar com um machado a cabeça do amante de sua namorada. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Elias Pereira de Souza flagrou os dois na cama ao chegar em casa e, transtornado, tentou cometer o crime.

O acusado foi preso próximo ao local do crime, na BR-101. A vítima, Vilmar Ribeiro da Silva, sofreu um ferimento grave e foi socorrido por uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, onde permanece internado.

Elias, que é natural de Belo Horizonte, confessou o crime na delegacia e informou a localização do machado, que foi apreendido. A mulher envolvida no caso deve ser ouvida ainda nesta semana. As informações são do site Radar 64.

adblock ativo