Homem confessa que matou por ciúmes da ex-mulher

Apontado pela polícia como principal suspeito pela morte do atual namorado da ex-mulher, José Gilson Felix Ferreira, conhecido como 'Boré', foi preso nesta quinta-feira, 30, no povoado de Anacleto, na cidade de Senhor do Bonfim (distante a 384 km de Salvador). O crime ocorreu no dia 25 de julho do ano passado.

De acordo com a Polícia Civil, em depoimento ao delegado Felipe Néri Neto, o suspeito confessou que assassinou Adriano Ferreira da Silva por ciúmes. Ele disse que não suportava a ideia de a vítima ter um relacionamento com sua ex-companheira.

José Gilson está custodiado na carceragem da delegacia local e à disposição da Justiça.

adblock ativo