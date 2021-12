Homem confessa abuso sexual de filha de 5 anos em Jaguarari

O homem de 29 anos preso na zona rural de Jaguarari (distante a 406 km de Salvador) que confessou ter estuprado a filha de 5, no sábado passado, na casa da família, nas proximidades da fazenda Caiçara, foi transferido nesta quarta-feira, 8, para o Complexo Policial de Senhor do Bonfim.

Para a delegada de Jaguarari, Maria Elisa Padilha, ele declarou que, após dar banho na criança, foi colocá-la para dormir e abusou dela sexualmente. Ele reconheceu que cometeu um crime e tentou justificar dizendo que estava bêbado.

A mulher dele relatou à delegada que não estava em casa e, quando chegou, não percebeu nada de anormal no marido nem na filha. No entanto, a menina acordou com febre e reclamando de dor na cabeça. Na última segunda, ela teria percebido manchas de sangue na roupa da garota e procurado um posto de saúde, sendo orientada a retornar no outro dia.

Na terça, os pais levaram a criança ao posto do povoado de Pilar, onde profissionais de saúde perceberam sinais de estupro e acionaram o Centro de Referência Especializado em Assistência Social e a 3ª Companhia da PM.

Questionado pelos PMs, o pai confessou o crime e foi levado à delegacia. Como o flagrante havia expirado, a delegada pediu a prisão preventiva dele. A criança, que terá suporte psicológico, foi levada a um hospital em Juazeiro, acompanhada da avó materna, para recuperar-se de infecção causada pelo estupro.

O homem deve responder por estupro de vulnerável, cuja pena de reclusão é entre 8 e 15 anos. A mãe da vítima está sendo investigada sobre a possibilidade de ter tentado ocultar o crime. O casal tem outra filha de 2 anos.

