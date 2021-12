Homem condenado por roubo é preso no sudeste baiano

Um homem de 41 anos, foragido da Justiça há pouco mais de seis meses, foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de quinta-feira, 5. O flagrante foi registrado no Km 677 da BR 116, trecho do município de Jequié, localizado no sudoeste baiano.

Os policiais rodoviários federais abordaram um Imp/Ford Ranger para fiscalização durante o patrulhamento da rodovia e, no decorrer dos procedimentos, verificaram que o motorista possuía um mandado de prisão em aberto.

De acordo com informações da PRF, o documento foi expedido no mês de fevereiro deste ano, pela 1ª Vara Criminal de Amargosa (BA), com validade até janeiro de 2039.

O acusado foi preso e encaminhado à delegacia de polícia judiciária local.

adblock ativo