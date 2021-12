Homem com transtornos mentais rouba e capota carro em Salvador

Um homem identificado como Valdemiro Miranda Costa, de 38 aos, roubou e capotou um carro na tarde desta quinta-feira, 8, na região do Acesso Norte, próximo ao Shopping Bela Vista, em Salvador.

Motorista de aplicativo e dono do carro, Daniel Oliveira, relatou que foi aordado e ameaçado durante uma uma breve parada. "Fui entregar o celular de uma cliente que tinha esquecido o aparelho dentro do veículo. Quando parei, ele me abordou com a menção de algo na cintura, eu me precavi e entreguei o carro", disse Daniel.

Valmir Costa Junior, irmão do suspeito, afirmou que Valdemiro sofre de esquizofrenia e ficou agressivo após ingerir bebida alcoólica. Ele também afirmou que o irmão não estava armado durante o roubo.

Policiais foram acionados até o local e um guincho da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) retirou o veículo da pista.

