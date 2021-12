Homem com problemas mentais é suspeito de matar cuidador na Bahia

O cuidador Bruno Santos Gama, de 19 anos , foi morto a pauladas enquanto dormia na manhã desta terça-feira 6, na cidade de Itanhém (distante 849 km de Salvador), no extremo-sul da Bahia. O suspeito do crime é o homem para quem a vítima trabalhava, identificado como Ramon Santos Porto, 30, que tem transtornos mentais.

De acordo com informações do site Liberdade News, em depoimento, Ramon informou que estava dormindo quando ouviu uma voz mandar matar Bruno a pauladas. Ele morava com a vítima.

Ramon fugiu do local após o crime, mas foi localizado pela polícia militar com ajuda de populares. Ele foi encontrado em cima da laje de uma residência, com um pedaço de madeira e tentou agredir os policiais.

Na tentativa de contê-lo, um dos soldados, identificado apenas pelo prenome Alan, acabou fraturando a clavícula após cair com Ramon da laje. O suspeito não ficou ferido.

O corpo de Bruno foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas. Ramon deverá ser transferido para a delegacia do município, onde fica custodiado até que a Justiça defina se ele será internado em uma unidade especializada de tratamento.

