Homem com problemas mentais dribla equipe médica e foge com ambulância

Um homem com problemas mentais furtou uma ambulância nesta terça-feira, 14, no distrito de Posto da Mata, município de Nova Viçosa, localizado no extremo Sul da Bahia . As informações foram divulgadas nesta quinta-feira, 16, pela Polícia Militar.

Segundo o órgão, a ambulância foi acionada para dar suporte ao Sistema de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) ao paciente que estava bastante descontrolado e com um facão na mão. Quando a ambulância chegou, o homem conseguiu fugir da equipe médica, assumiu a direção da ambulância e fugiu em alta velocidade pela BR-101.

Três guarnições seguiram a ambulância e o paciente só parou o veículo em Itabatã, onde foi contido pelos policiais militares e levado para o Hospital São José para ser medicado e permaneceu internado até a noite. O caso foi registrado na Delegacia da cidade.

