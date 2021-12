Homem com passagem polícia é detido mais uma vez em Itabuna

Ernani João Veloso Neto foi preso na noite do domingo, 25, suspeito de porte ilegal de arma, em Itabuna (distante a 426 km de Salvador), no sul do estado. Ele foi flagrado com um revólver calibre 38 durante uma atividade de ronda da Polícia Militar (PM) na cidade.

De acordo com o site Verdinho Itabuna, Ernani já possuía passagem pelo mesmo motivo, além de roubo a mão armada. Em 28 de junho deste ano, ele detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-101, entre as cidades de Itabuna e Itajuípe.

Ainda segundo o site, na ocasião, o homem e um cúmplice teriam rendido clientes e funcionários de uma pizzaria. Durante a ação criminosa, diversos pertences pessoais e dinheiro das vítimas foram roubados.

Ernani foi encaminhado ao Conjunto Penal de Itabuna e ficará disposição da Justiça.

