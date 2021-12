Homem com metralhadora e revólver é preso em Simões Filho

Um homem de 24 anos, identificado pelas iniciais E.B.R, foi preso com armamento pesado no bairro Góes Calmon, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A prisão ocorreu na noite desta sexta-feira, 16.

De acordo com o site Simões Filho Online, guarnições da polícia começaram a perseguir o suspeito, que estava uma metralhadora calibre .40, com numeração e símbolo suprimidos, além de um revólver calibre 38, com seis munições intactas.

Policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto), da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar (22ª CIPM/Simões Filho), encontrados também 40 porções de maconha, 26 pinos de plásticos com cocaína, além de celulares.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para 18ª Delegacia Territorial (18º DT/Camaçari), onde ele estará à disposição da Justiça.

