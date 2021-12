Homem com mandado de prisão em SP é preso embriagado na BA

Um homem, que tinha mandado de prisão em aberto por crimes de trânsito, foi preso dirigindo embriagado na noite desta segunda-feira, 5, por volta das 20h30, no km 175 da BR-242 - trecho de Itaberaba -, na Chapada Diamantina. As informações foram divulgadas na manhã desta terça-feira, 6, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com as informações do órgão, durante uma abordagem, os policiais perceberam que o condutor, que não teve o nome divulgado, apresentava sinais de embriaguez, como fala alterada, hálito etílico, além de agressividade. Ele também teria se negado a realizar o teste do bafômetro.

Ainda segundo a PRF, após consultar o banco de dados, ele foi identificado e constatado que possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em junho de 2013, por crimes cometidos no trânsito, em outubro de 2010.

O condutor embriagado foi encaminhado para a delegacia de Polícia Judiciária local, onde ficará à disposição também da Justiça paulista.

