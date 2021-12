Homem atira acidentalmente no próprio pênis

Um homem foi parar no hospital após acidentalmente atirar no próprio pênis. O caso aconteceu no município de Ilhéus (distante a 467 km de Salvador), na quarta-feira, 7.

Segundo informações da polícia local, o homem, que não teve o nome divulgado, ainda acabou atingindo o próprio pé. Ele estava com uma pistola ponto 40.S.

Ele teve de ser encaminhado para o Hospital Regional de Ilhéus, onde foi medicado. Após sair da unidade médica, o homem foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento. A polícia investiga a procedência da arma e em que circunstâncias ocorreu o incidente.

Informações colhidas pela polícia dão conta de que o homem tenha envolvimento com o tráfico de drogas na localidade, o que está sendo investigado.

