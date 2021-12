Homem ateia fogo na ex-mulher em Barreiras e foge

Foi sepultado na tarde desta quinta-feira, 5, no cemitério São João Batista, em Barreiras, 858 km de Salvador, o corpo da funcionária pública municipal Sandra Regina de Jesus Santos, 41 anos. Ela morreu na quarta, 4, no Hospital do Oeste (HO) onde estava internada desde o dia 24 de abril depois de ter 95% do corpo queimado.

Segundo o registro de ocorrência policial, o suspeito de ter cometido o crime é o ex-companheiro da vítima, Herivélton Alves dos Santos, com quem teve um casamento de 20 anos e quatro filhos, entre eles um bebê de 8 meses.

De acordo com a irmã da vítima, Adriana Francisca de Souza, o crime foi motivado por ciúmes. Ela disse que Herivélton não aceitava a separação.

Vizinhos do casal revelaram para a polícia que as brigas entre os dois eram frequentes, sempre por causa dos ciúmes dele. Nesta última agressão, ela foi atacada com álcool de farmácia e incendiada. O ex-marido já tem dois registros de ocorrência policial, as duas por agressão contra sua ex-mulher.

adblock ativo