Homem ateia fogo em bíblia e provoca incêndio em casa na BA

Uma casa localizada na rua Raposo Tavares, no bairro Mercado, em Brumado, pegou fogo depois que um morador da própria residência ateou fogo em uma bíblia.

O fato aconteceu na tarde de terça-feira, 23. De acordo com informações de moradores do bairro ao site Brumado Agora, o homem que provocou o incêndio é usuário de drogas. Ele estava junto com a mãe dentro do imóvel e não queria sair da casa em chamas.

Os vizinhos intervieram e conseguiram retirar a família do imóvel.

