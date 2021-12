Homem assalta taxista e prende passageiro no porta-malas

Um homem foi preso nesta sexta-feira, 26, depois de roubar um taxista e render dois passageiros na cidade de Eunápolis (distante a 660 km de Salvador). Segundo informações da polícia local, Antônio José de Oliveira Filho, de 27 anos, utilizou um pedaço de madeira enrolado com borracha para simular uma arma de fogo e cometer o crime.

Em entrevista ao site Radar 64, o taxista de 53 anos, que não quis ser identificado, disse que se preparava para levar um homem e a neta, 8, de Eunápolis até a cidade de Porto Seguro quando foi abordado por Antônio, que pediu para seguir viagem junto com os passageiros. O taxista permitiu que ele fosse junto, mas foi surpreendido minutos depois.

Quando chegaram em um trecho da BR-367, nas proximidades de Vera Cruz, o ladrão anunciou o assalto e assumiu a direção do táxi. O passageiro, que estava no banco do carona, foi colocado no porta-malas do veículo. As vítimas foram liberadas nas margens da rodovia enquanto o criminoso retornou com o veículo roubado para Eunápolis, onde foi preso por policiais locais após uma denúncia anônima.

O assaltante foi autuado em flagrante por roubo qualificado. Ao site Radar 64, o criminoso afirmou que é morador do bairro Juca Rosa e que já tinha passagem pela polícia. Ele disse, ainda, que foi obrigado a roubar o carro por uma quadrilha que estaria ameaçando sua família. A delegacia da cidade investiga o caso.

Assaltante usou pedaço de madeira enrolado com borracha para simular arma (Foto: Hugo Santos/RADAR 64)

adblock ativo