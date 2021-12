Homem aplica golpes para roubar cadeados em Brumado

A polícia de Brumado, no Centro-Sul da Bahia, tenta identificar um homem que vem aplicando golpe nos supermercados da cidade. O suspeito é negro, aparenta ter cerca de 50 anos e é comunicativo.

De acordo com o site Brumado Notícias, o bandido já roubou mais de 40 cadeados em dois supermercados. Em apenas um estabelecimento, o prejuízo foi estimado em R$ 700.

A estratégia do criminoso para efetuar o golpe é encher o carrinho de compras e seguir para o caixa, onde apresenta um cartão de crédito vencido. Após conversar com os funcionários, ele os convence que pagará as compras em dinheiro quando o material for entregue em sua casa.

Após a negociação, ele sai com uma sacola cheia de cadeados. Contudo, o endereço fornecido por ele é falso. No primeiro supermercado, a gerência tentou impedir que ele saísse com a sacola com os cadeados, mas ele acabou aproveitando uma distração dos funcionários para fugir.

No segundo local, ninguém percebeu a ação do golpista, que roubou 23 cadeados, uma sandália e uma faca profissional utilizada em açougue.

Bandido roubou 40 cadeados em dois supermercados (Foto: Lay Amorim | Reprodução | Brumado Notícias)

