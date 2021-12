Homem ameaça matar companheira e acaba morto pela enteada

Ivalci dos Santos Ferreira, 40 anos, foi morto a facadas pela enteada Poliane Castro dos Santos, 22 anos. O crime aconteceu neste domingo, 3, depois que o homem ameaçou de morte a companheira Aparecida Castro dos Santos, 44 anos, e a própria jovem.

Segundo informações da 26ª Coordenadoria de Policia do Interior (Coorpin) de Santa Maria da Vitória, uma discussão teria sido iniciada entre o casal e Ivalci acabou saindo de casa com seus pertences, após ameaçar Aparecida. Algum tempo depois, ele voltou à residência, já embriagado, e retomou a briga com mulher.

Foi neste momento, segundo a polícia, que ele disse que iria esfaquear a companheira e a enteada. Luzmaia Cecília, titular da Delegacia de Cocos, afirmou nesta segunda, 4, que "Ivalci foi até a cozinha para pegar uma faca, mas Poliane foi mais rápida".

O homem foi morto, por volta das 15h30, na localidade de Fazenda Quilombo, na zona rural do município de Cocos (a 880 quilômetros de Salvador), no extremo oeste da Bahia.

Conforme a delegada, a enteada fugiu do local após cometer o crime. A suspeita ainda não foi localizada. A mãe dela e outras testemunhas já prestaram depoimento na delegacia.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Barreiras (a 280 quilômetros do local do crime), que aguarda liberação.

Salvador

Um outro caso aconteceu durante a madrugada deste domingo, na capital baiana. Uma mulher, que não teve o nome revelado, matou o marido dentro da casa onde residiam, no bairro de Mata Escura.

Após o crime, ela se entregou à polícia e disse, em depoimento na delegacia, que teria agido em legítima defesa, uma vez que o homem já a agredia há algum tempo.

