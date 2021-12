Homem ameaça atear fogo no corpo por dívida da prefeitura de Dias D'Ávila

Um prestador de serviço da prefeitura de Dias d'Ávila invadiu a sede do órgão por volta das 8h40 desta quinta-feira, 1º, coberto de gasolina e ameaçou atear fogo em si próprio e no prédio. A vítima, conhecida como "Fala Mansa", foi convencida e tranquilizada por policiais civis de não cometer o ato.

Segundo o delegado Vitor Eça Andrade, da Delegacia Territorial do município, o homem agiu desta forma por conta de uma dívida da prefeitura que dura mais de seis meses.

"Ele invadiu a prefeitura desesperado dizendo que tinha contraído dívidas com agiotas, que não sabia o que fazer, e que iria atear fogo em tudo caso não pagassem. Ele é um trabalhador, mas infelizmente teve esse ato extremo", disse o delegado.

Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que a área foi isolada e que policiais tentaram negociar com Fala Mansa, mas sem sucesso. Uma psicóloga da prefeitura foi acionada para dar continuidade à negociação.

O homem desistiu de atear fogo no próprio corpo depois que parte do pagamento foi realizado pela Prefeitura, e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. "Ele foi conduzido até a UPA, onde foi assistido pelos médicos", falou Eça, que pretende conversar com o trabalhador ainda nesta quinta.

*Sob supervisão da jornalista Thaís Seixas

