Homem agride padre com golpes de facão em Feira de Santana

Um padre foi agredido com golpes de facão nesta sexta-feira, 23. O crime ocorreu na porta da casa do religioso Carlos Vianei, 65 anos, localizado na rua da Conceição, no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima. Ele foi encaminhado em estado grave para o Hospital da Unimed, onde passou por cirurgia. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Moradores da localidade tentaram agredir o sspeito identificado como Raimundo Marcos Vieira Bento, 33 anos. Policiais militares também foram acionados e prenderam Raimundo com arma do crime ainda nas mãos. Ele foi levado para a delegacia do município e a motivação do crime ainda é desconhecida.

