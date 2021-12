Homem agride mulher e coloca fogo em casa

Um homem colocou fogo na casa onde morava após agredir a esposa em Feira de Santana. De acordo com o site Acorda Cidade, Alexsandro Bacelar, 38 anos, agrediu a mulher que estava na residência de uma amiga.

Enquanto ela era socorrida, ele incendiou o imóvel deles. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas, que atingiram a sala e o quarto. Ninguém estava na casa no momento do incêndio. Não há informações do que teria provocado a agressão.

O crime aconteceu nesta segunda-feira, 23.

