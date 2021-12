Homem agride mulher, coloca fogo em casa e mata papagaio

Romário Nascimento dos Santos foi preso em flagrante após agredir a companheira e colocar fogo na residência dela na cidade de Teixeira de Freitas (distante a 801 km de Salvador), no interior da Bahia, informou nesta segunda-feira, 31, a Polícia Militar.

O caso aconteceu no domingo, 30, no distrito de Santo Antônio. À polícia, a vítima informou que foi atacada por Romário porque ele não se contentava com o fim do relacionamento dos dois, que durou cerca de três meses, e ficou nervoso após saber que ela tinha arrumado outro namorado.

Segundo a polícia, a moça, que não teve o nome divulgado, foi agredida dentro da própria casa com socos e pontapés. A vítima também disse que Romário, além de ter a ameaçado de morte e incendiado sua casa, matou seu papagaio.

O incêndio foi controlado pelos policiais militares, que impediram que o fogo se alastrasse para residências vizinhas.

Romário foi autuado por lesão corporal e ameaça e encaminhado para a Delegacia Especial de Atendimento À Mulher (Deam).

