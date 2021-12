Homem agride ex-mulher a pauladas em Feira de Santana

Marcos Vinícius está sendo procurado pela polícia após agredir a ex-mulher, Rosilene Reis da Silva Santos, de 26 anos, a pauladas na madrugada da segunda-feira, 28, na cidade de Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador).

Segundo informações do Acorda Cidade, Rosilane foi golpeada várias vezes e sofreu ferimentos na cabeça e nos braços, além de quebrar um dos dedos da mão direita. O crime aconteceu no bairro Novo Horizonte.

Segundo ela, a agressão foi motivada porque ele não aceitou o fim do relacionamento de dois anos. A vítima informou também que ele era muito ciumento e que já vinha sofrendo violência verbal do ex-companheiro. Rosilane foi encaminhada para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

“Rompi com ele no sábado, dia 19. Eu estava na igreja, e quando eu cheguei em casa, ele me chamou para conversar. Fingiu que estava calmo, que não iria fazer nada comigo, entrou na minha casa, e ficou lá tranquilo. Aí quando eu estava dormindo, 1h da madrugada ele me golpeou, me atingiu cinco vezes com um pedaço de pau e ameaçou me matar. Eu consegui fugir dele, quando ele foi para a cozinha. Creio que ele foi pegar uma faca. Eu corri para o meio da rua e pedi ajuda a meus vizinhos. relatou Rosilane ao Acorda Cidade.

